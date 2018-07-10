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Бельгійські високопосадовці проігнорували приліт Трампа

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Трамп у Бельгії
Трамп у Бельгії / 24 Канал

Керівництво Бельгії не стало організовувати урочисту зустріч президента США Дональда Трампа в аеропорту Брюсселя через те, що дивилося матч півфіналу Чемпіонату світу з футболу.

Про це повідомляє видання Le Soir.

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Під час зустрічі Трампа прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель знаходився в фан-зоні міста Брен-ле-Конт, де дивився матч Франція-Бельгія.

У той же час, король Бельгії Філіп, королева Матильда та глава МЗС країни Дідьє Рейндерс знаходилися на стадіоні в Санкт-Петербурзі.

В самому аеропорту Трампа зустрічали лише представники МЗС.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Бельгія НАТО
Джерело: 24 Канал
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