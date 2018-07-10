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Руководство Бельгии проигнорировало прилет Трампа

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Трамп в Бельгии
Трамп в Бельгии / 24 Канал

Руководство Бельгии ни стало организовывать торжественную встречу президента США Дональда Трампа в аэропорту Брюсселя из-за того, что смотрел матч полуфинала Чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает издание Le Soir.

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Во время встречи Трампа премьер-министр Бельгии Шарль Мишель находился в фан-зоне Брен-ле-Конт, где смотрел матч Франция-Бельгия.

В то же время, король Бельгии Филипп, королева Матильда и глава МИД страны Дидье Рейндерс находились на стадионе в Санкт-Петербурге.

В самом аэропорту Трампа встречали только представители МИД.

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией, не является позицией Соединенных Штатов.

Теги: Новости политики НАТО Бельгия Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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