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НАТО ніколи не визнає анексію Криму, – міністр оборони Німеччини

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Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн / Фото з відкритих мереж

Учасники саміту НАТО у Брюсселі дадуть чіткий сигнал про згуртованість та рішучість, і Дональд Трамп повинен буде передати цей сигнал Путіну під час їхнього спільного саміту.

Таку думку в інтерв'ю CNN висловила міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн.

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Вона також висловила надію, що президент США на своїй зустрічі з главою Кремля після саміту НАТО "чітко дасть зрозуміти", що Альянс "ніколи не визнає анексію Криму".

Сподіваюся, що після саміту НАТО, на якому ми дамо чіткий сигнал про нашу згуртованість і рішучість, Трамп дасть зрозуміти (Путіну – "24"), що ми (Альянс – "24") ніколи не визнаємо анексію Криму, яка є порушенням міжнародного законодавства, що ми стежимо за тим, що відбувається, наприклад, в Україні, і що можливість домовитися і вирішити всі ці проблеми є, але лише за умови бажання іншої сторони дійсно досягти миру, 
– запевнила міністр.

Нагадаємо, 16 липня в столиці Фінляндії – Гельсінкі президент Російської Федерації Володимир Путін зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

Напередодні, 30 червня, глава Білого дому у відповідь на питання журналістів про те, чи визнає Крим частиною Росії, не зміг дати чіткої відповіді і сказав: "Ми подивимося".

Теги: Дональд Трамп Новини політики Новини Росії Володимир Путін Новини України НАТО Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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