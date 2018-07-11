Агресія та погрози Росії підривають євроатлантичну безпеку – НАТО

Агресивні дії Росії, в тому числі погрози та застосування сили для досягнення політичних цілей є викликом для Альянсу.

Про це йдеться у декларації саміту НАТО у Брюсселі.

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У НАТО зазначили, що протягом кількох десятиліть намагалися побудувати партнерство з Росією, проте її останні дії значно повпливали на світову стабільність та передбачуваність.

Агресивні дії Росії, в тому числі погрози та застосування сили для досягнення політичних цілей, є викликом для Альянсу та підривають євроатлантичну безпеку і міжнародний порядок, заснований на правилах,

– йдеться у документі.

У документі йдеться про те, що не зважаючи на дотримання міжнародних зобов'язань зі сторони НАТО – Росія порушує цінності, принципи та зобов'язання, що лежать в основі відносин між НАТО та Росією, як це викладено в Основному документі Ради Європи 1997 року, Основоположному акті НАТО – Росія 1997 року та Римській декларації 2002 року. Вона порушила довіру в основі нашого співробітництва та піддала сумніву фундаментальні принципи глобальної та євроатлантичної архітектури безпеки

"Ми підтверджуємо наші рішення щодо Росії, узгоджені на самітах Уельсу та Варшави. Ми продовжуємо реагувати на погіршення ситуації в галузі безпеки шляхом посилення стримування та позицій в сфері оборони, у тому числі шляхом прямої присутності у східній частині Альянсу", – йдеться у декларації.

У НАТО також наголосили, що не прагнуть до конфронтації з Росією, а налаштовані на діалог з Москвою.