Агрессивные планы России не исчезли, поэтому санкций недостаточно, – Зеленский

Россия продолжает угрожать всему миру, это свидетельствует, что ее агрессивные планы не изменились, поэтому нужно использовать больше средств против этой страны-агрессора.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 15 марта на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, передает 24 канал.

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Российские государственные пропагандисты говорят, что война против Украины – это только начало, говорят об этом официально и люди из Кремля. Говорят, что дальше будут и другие моменты, запугивают людей на своих средствах массовой информации, что будут и другие страны Европы,

– заявил президент.

По его словам, пропагандисты Кремля прямо сейчас угрожают тем странам, которые присутствуют на встрече. И делают это, когда уже введены санкции, когда мир солидарно осудил эту войну.

"Итак, принятых санкций недостаточно, потому что агрессивные планы еще не развалились и можно понять почему. Мир молчит, когда Россия захватила две украинские атомные станции. А одну из них – крупнейшую в Европе – они обстреляли и создали опасность на другой. Мы считаем, что на такие действия не было никакого ответа", – добавил Зеленский.

Выступление Владимира Зеленского на встрече лидеров государств: смотрите видео