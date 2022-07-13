Оккупанты, в частности, захотят взять Северск и Долину. Такие предположения высказали в Министерстве обороны Великобритании 13 июля.
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Попытаются взять города уже на этой неделе
На Донбассе российские войска, вероятно, сосредоточатся на взятии нескольких небольших городов в течение следующей недели, в частности Северска и Долины на подступах к Славянску и Краматорску,
– говорится в сообщении.
Также в Минобороны считают, что районы Славянска и Краматорска, по всей вероятности, остаются основными целями на этом этапе операции.