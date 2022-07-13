Окупанти, зокрема, захочуть взяти Сіверськ та Долину. Такі припущення висловили в Міністерстві оборони Великої Британії 13 липня.

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Спробують взяти міста вже протягом цього тижня

На Донбасі російські війська, ймовірно, зосередяться на взятті кількох невеликих міст протягом наступного тижня, зокрема Сіверська та Долини на підступах до Слов’янська та Краматорська,

– мовиться в повідомленні.

Також у Міноборони вважають, що райони Слов'янська та Краматорська, ймовірно, залишаються основними цілями на цьому етапі операції.