Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ. У свіжому зведенні від 13 липня йдеться про те, на який напрямок окупанти продовжать наступ.

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ЗСУ дають ворогові понюхати пороху

Неподалік Довгенького та Долини ворогові намагання провести успішну штурмову операцію провалились. Там наші військові відбили наступ окупантів. Але це не означає, що вони на цьому й зупиняться.



Яка зараз ситуація поблизу Довгенького та Долини / Скриншот карти liveuamap

У Генштабі зауважили, що не виключеним є продовження штурмів. Їх окупанти здійснюватимуть для покращення свого тактичного положення. А це їм необхідно для того, щоб з'явилась можливість наступати у напрямку Ізюм – Слов'янськ.

Що стосується самого Слов'янська, то там окупанти продовжують обстрілювати населені пункти. Ворог б'є з артилерії по Долині, Дібрівному, Курульці, Мазанівці, Адамівці, Вірнопіллю, Гусарівці, Чепілю, Великій Комишувасі, Краснопіллю, Хрестилищу, Довгенькому та Маяку.

Минулось без активних бойових дій на Краматорському напрямку. Там ворог лише обстрілював зі ствольної артилерії та мінометів райони низки населених пунктів. Під вогонь окупантів потрапили Тетянівка, Миколаївка, Крива Лука, Сіверськ, Серебрянка, Спірне. Крім того, російські військові завдали авіаудару поблизу Верхньокам'янського.

Що ж стосується Бахмутського напрямку, то там бійці "другої армії світу" теж атакували райони Берестового, Білогорівки, Соледара, Покровського, Бахмута, Опитного, Веселої Долини, Вершини, Травневого, Кодеми, Торецька та Шумів. Ракетно-авіаційних ударів ворог завдав по Торецьку та Райському, а от з авіації бив поблизу Берестового.

Не минулось без повітряної розвідки з допомогою БпЛА "Орлан-10". Крім того, ворог залучав диверсійно-розвідувальні групи.

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