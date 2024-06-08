Что уже известно о вражеской атаке, в каких областях сейчас есть угроза “Шахедов”, передает 24 Канал. Кстати, не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя тревоги находитесь в укрытии.

К теме Россия атакует "Шахедами": взрывы прогремели на Полтавщине и Харьковщине

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

00:45, 8 июня В Полтавской области отбой тревоги.

00:43, 8 июня Воздушные силы сообщили о движении БПЛА типа Shahed из Запорожской области в направлении Днепропетровщины.

00:35, 8 июня Запорожская область – угроза ударных БПЛА.

00:29, 8 июня Пуски КАБ тактической авиацией на Харьковщине.

00:23, 8 июня Мониторинговые сообщества пишут, что в Харьковской области работает ППО.

00:16, 8 июня Взрывы на Полтавщине, пишут местные телеграм-каналы.

00:10, 8 июня Вражеский БПЛА на Полтавщине в направлении Полтавы.

23:42, 7 июня Воздушные силы написали: "Сумская, Харьковская области – угроза ударных БПЛА!".

Обратите внимание! Ночью 7 мая Россия снова ударила по объектам критической инфраструктуры Украины. Враг выпустил 5 крылатых ракет и 53 "Шахеды". Защитники неба сбили все ракеты и 48 дронов-камикадзе.