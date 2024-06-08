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К теме Россия атакует "Шахедами": взрывы прогремели на Полтавщине и Харьковщине

00:45, 8 июня

В Полтавской области отбой тревоги.

00:43, 8 июня

Воздушные силы сообщили о движении БПЛА типа Shahed из Запорожской области в направлении Днепропетровщины.

00:35, 8 июня

Запорожская область – угроза ударных БПЛА.

00:29, 8 июня

Пуски КАБ тактической авиацией на Харьковщине.

00:23, 8 июня

Мониторинговые сообщества пишут, что в Харьковской области работает ППО.

00:16, 8 июня

Взрывы на Полтавщине, пишут местные телеграм-каналы.

00:10, 8 июня

Вражеский БПЛА на Полтавщине в направлении Полтавы.

23:42, 7 июня

Воздушные силы написали: "Сумская, Харьковская области – угроза ударных БПЛА!".