Що вже відомо про ворожу атаку, в яких областях зараз є загроза "Шахедів", передає 24 Канал. До речі, не нехтуйте правилами безпеки і до відбою тривоги перебувайте в укритті.
До теми Росія атакує "Шахедами": вибухи пролунали на Полтавщині й Харківщині
У Полтавській області відбій тривоги.
Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу Shahed з Запорізької області у напрямку Дніпропетровщини.
Запорізька область – загроза ударних БпЛА.
Пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині.
Моніторингові спільноти пишуть, що в Харківській області працює ППО.
Вибухи на Полтавщині, пишуть місцеві телеграм-канали.
Ворожий БпЛА на Полтавщині у напрямку Полтави.
Повітряні сили написали: "Сумська, Харківська області – загроза ударних БпЛА!".