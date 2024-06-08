Що вже відомо про ворожу атаку, в яких областях зараз є загроза "Шахедів", передає 24 Канал. До речі, не нехтуйте правилами безпеки і до відбою тривоги перебувайте в укритті.

До теми Росія атакує "Шахедами": вибухи пролунали на Полтавщині й Харківщині

До речі, оперативні деталі ворої атаки – в нашому телеграмі.

00:45, 8 червня У Полтавській області відбій тривоги.

00:43, 8 червня Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу Shahed з Запорізької області у напрямку Дніпропетровщини.

00:35, 8 червня Запорізька область – загроза ударних БпЛА.

00:29, 8 червня Пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині.

00:23, 8 червня Моніторингові спільноти пишуть, що в Харківській області працює ППО.

00:16, 8 червня Вибухи на Полтавщині, пишуть місцеві телеграм-канали.

00:10, 8 червня Ворожий БпЛА на Полтавщині у напрямку Полтави.

23:42, 7 червня Повітряні сили написали: "Сумська, Харківська області – загроза ударних БпЛА!".

Зверніть увагу! Вночі 7 травня Росія знову вдарила по об'єктах критичної інфраструктури України. Ворог випустив 5 крилатих ракет і 53 "Шахеди". Оборонці неба збили всі ракети й 48 дронів-камікадзе.