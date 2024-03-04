Сейчас место событий оцепила полиция и пожарная служба. По предварительным данным, лицо, взявшее пациентов и работников больницы в заложники, может быть вооружена.

Интересно В 150 километрах от Берлина: Россия угрожает разрушить четыре моста в Германии

В Ахене взяли людей в заложники в больнице

Немецкое издание Bild отметило, что район больницы Luisenhospital окружен вооруженной до зубов полицией в шлемах, защитных жилетах и автоматах, а улицы возле здания – перекрыты. На место направляются спецподразделения из Кельна.



В Ахене неизвестный взял людей в заложники в больнице / Фото dmp-press, Roeger Ralf

В полиции отметили, что неизвестная женщина подожгла пиротехнику, из-за чего в здании больницы образовалось сильное задымление. На месте работают несколько пожарных подразделений.

Затем она забаррикадировалась в комнате для больных – были ли в комнате другие люди, непонятно. Полиция пока не может сказать, кто именно был вооруженным лицом в больнице и кому он угрожает. Также непонятно, были ли раненые и, выдвигает ли подозреваемый человек требования.

Женщина в Германии взяла людей в заложники в больнице: смотрите видео

Стоит отметить, что Luisenhospital является протестантской больницей с 378 койками и двенадцатью специализированными отделениями. В больнице работает около 1 600 работников.

За день до этого в Берлине раздавались выстрелы