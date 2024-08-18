Умеют не только убегать: "ахматовцы" мародерствуют в Глушково Курской области – видео

В Курской области уже вторую неделю продолжаются бои. В то же время "славные" кадыровцы в очередной раз показывают свое истинное лицо.

Так, кроме побегов с места боевых действий, солдаты "Ахмата" также прекрасно умеют и грабить гражданское население. Не останавливает кадыровцев и то, что они обчищают магазины жителей России.

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Мародерство "Ахмата" в Глушкове

В сети показали видео из поселка Глушково Курской области, на котором видно, как бойцы спецподразделения "Ахмат" грабят магазин сотовой связи "Мегафона". Чеченцы сначала выбили окна в салоне связи, после чего разбили витрину и начали выносить оттуда всю технику.

"Ахматовцы" вели штурм дверей, но двери оказались крепче, поэтому кадыровцы решили откатиться, попутно эвакуируя остатки телефонов на витрине. Видимо, это были бойцы "Ахмат-Чечня", а не "Ахмат-Спецназ" – те точно смогли бы справиться с дверью,

– пишет проект "Хочу жить".

В конце видео также видно мужчину славянской внешности, который так же присоединился к кадыровцам в разграблении "Мегафона". В момент его появления другой оккупант сбивает камеру наблюдения и запись обрывается. Поэтому понять, одолели ли кадыровцев двери – трудно.

"Ахмат" грабит магазин "Мегафона": смотрите видео

В то же время в проекте "Хочу жить" призвали жителей Курщины сообщать ВСУ о кадыровских бандитах, которые прячутся за спинами российских солдат и грабят простой русский народ.

К слову, вероятно, кадыровцы грабили магазин, потому что уже собирались бежать из Глушково. Вооруженные Силы уничтожили уже два из трех мостов через реку Сейм. После удара по последнему российская группировка в Глушковском районе будет отрезана от основных сил. Речь идет о примерно 30 сел, которые придется сдать россиянам.