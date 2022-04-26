Об этом свидетельствуют документы, которые участники энергорынка передали журналистам-расследователям программы "Схемы". Согласно документам, крупные промышленные потребители и поставщики электроэнергии начали накапливать значительные долги сразу после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.
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Долги предприятий, принадлежащих олигархам
По состоянию на 1 апреля, экспортеры электроэнергии задолжали 2 миллиарда 544 миллиона гривен за услуги по передаче энергоресурса. По документам, основным должником является трейдер "Д.Трейдинг", входящий в энергохолдинг ДТЭК, конечным бенефициаром которого является олигарх Ринат Ахметов.
Поступления от "Д.Трейдинг" значительно прекратились после 25 февраля,
– уточнил источник "Схем" на энергорынке.
Кроме того, среди должников оказались ферросплавные предприятия. По состоянию на 1 апреля, они задолжали более 55 миллионов гривен за услуги по передаче электроэнергии, а также более 26 миллионов за ее диспетчеризацию.
К слову, таким образом, общие долги ферросплавных предприятий за эти две услуги превысили 80 миллионов гривен. Значительное ослабление расчетов, в частности, касается Никопольского завода ферросплавов, входящего в сферу влияния Игоря Коломойского и Виктора Пинчука.
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Вместе с тем долги за услуги диспетчеризации электроэнергии накопил также металлургический завод "Днепросталь", который входит в трубо-колесную компанию "Интерпайп" – ее конечным бенефициаром является семья Виктора Пинчука. По состоянию на 1 апреля, по данным "Схем", предприятие задолжало за эту услугу не полных 25 миллионов гривен.
Добавим, что издание "Радио Свобода" обратилось к ДТЭК, Никопольскому заводу и "Интерпайп" с запросом, где попыталось уточнить, с чем связаны задолженности. Впрочем никаких ответов редакция пока не получила.
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