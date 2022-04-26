Про це свідчать документи, які учасники енергоринку передали журналістам-розслідувачам програми "Схеми". За ними, великі промислові споживачі та постачальники електроенергії почали накопичувати значні борги одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

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Борги підприємств, що належать олігархам

Станом на 1 квітня, експортери електроенергії заборгували 2 мільярди 544 мільйони гривень за послуги з передачі енергоресурсу. За документами, основним боржником є трейдер "Д.Трейдінг", що входить до енергохолдингу ДТЕК, кінцевим бенефіціаром якого є олігарх Рінат Ахметов.

Надходження від "Д.Трейдінг" значно припинились після 25 лютого,

– уточнило джерело "Схем" на енергоринку.

Крім того, серед боржників опинились феросплавні підприємства. Станом на 1 квітня, вони заборгували більше ніж 55 мільйонів гривень з послуги з передачі електроенергії, а також понад 26 мільйонів за її диспетчеризацію.

Довідка. Диспетчеризація електроенергії – це централізована система керування, контролю та захисту різних інженерних процесів, що зокрема запобігає аварійним ситуаціям.

До слова, таким чином, загальні борги феросплавних підприємств за ці дві послуги перевищили 80 мільйонів гривень. Значне послаблення розрахунків, зокрема, стосується Нікопольського заводу феросплавів, що входить у сферу впливу Ігоря Коломойського та Віктора Пінчука.

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Разом з тим борги за послуги диспетчеризації електроенергії накопичив також металургійний завод "Дніпросталь", що входить у трубо-колісну компанію "Інтерпайп" – її кінцевим бенефіціаром є родина Віктора Пінчука. Станом на 1 квітня, за даними "Схем", підприємство заборгувало за цю послугу не повних 25 мільйонів гривень.

Додамо, що видання "Радіо Свобода" звернулось до ДТЕК, Нікопольського заводу та "Інтерпайп" із запитом, де спробувало уточнити, з чим пов'язані заборгованості. Втім жодних відповідей редакція поки не отримала.

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