Зустріч розпочалася ввечері, 22 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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Що заявив Путін на нараді

Згідно з оприлюдненою інформацією, Владімір Путін у п'ятницю ввечері зібрав нараду з керівництвом Міноборони, ВПК та розробниками ракетних озброєнь. Диктатор насамперед привітав керівництво ворожого оборонного відомства з тим, що випробування комплексу "Орешник" пройшли успішно.

Досягнуті результати та швидкість розробки "Орешника" викликають гордість і захоплення… Запас систем "Орешник" є. Росія продовжуватиме випробування комплексу,

– заявив він.

Окрему вдячність за зброю, яку диктатор планує застосовувати проти мирних міст України, він висловив розробників. За його словами, "Орешник" не є модернізацією старих радянських систем, це результат роботи фахівців з "нової Росії". На думку Путіна, система є гарантом безпеки країни-агресорки.

"Система "Горішник" при масованому застосуванні по об'єктах противника буде порівнянна зі зброєю стратегічного призначення. Протидії системі "Орешник" на сьогодні не існують, її випробування буде продовжено. У Росії кілька систем, подібних до "Орешника", проходять випробування", – лякає він.

Водночас командуючий ракетних військ стратегічного призначення Росії Сергій Каракаєв вже пригрозив Заходу: "Комплекс "Орешник" може вражати цілі по всій Європі", – переконує російський воєначальник.