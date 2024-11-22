Російська ракета, що завдала удару по Дніпру, має різні назви в Україні та Росії. Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов пояснив, чому в Росії цей проєкт називають "Орешник", тоді як в Україні – "Кедр". Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Інтерфакс-Україна.

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Що сказав Буданов щодо нової ракети росіян "Орешник"

За словами Буданова, "Орешник" є лише шифром для науково-дослідної роботи, яка входить до складу експериментального ракетного комплексу "Кедр". Це балістична ракета середньої дальності, здатна нести ядерний заряд.

Водночас під час удару по Дніпру її використали в без’ядерному варіанті, що, на думку Буданова, свідчить про спробу Кремля зробити попередження, не переходячи межу.

Буданов також зазначив, що ця ракета досі перебуває на стадії тестування. За даними розвідки, станом на жовтень 2024 року Росія мала лише кілька експериментальних зразків "Кедра" і не перейшла до серійного виробництва.

Що відомо про міжконтинентальну ракету "Орешник"