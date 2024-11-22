Запуск ракети "Орешник" із ядерним потенціалом став сигналом Росії для Заходу. Путін наголосив, що Москва готова до рішучих дій у відповідь на західну підтримку України. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на The New York Times.

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Які деталі відомо з аналізу NYT щодо удару ракетою "Орешник" по Україні

Президент Росії Владімір Путін заявив, що цей удар є відповіддю на використання Україною американських і британських ракет для атак на російські об’єкти.

За його словами, ракета, відома під назвою "Орешник", була випробувана успішно і здатна нести ядерний заряд, хоча під час цього удару використовувалися лише звичайні боєголовки. Путін також попередив, що Росія може завдати ударів по військових об’єктах країн, які надають зброю для атак на російську інфраструктуру.

Зверніть увагу! За даними NYT, західні експерти оцінюють цей крок як спробу залякати Україну та її союзників, особливо з огляду на ядерний потенціал цієї зброї. Хоча ракету запустили з регіону Астрахань, і вона могла вразити ціль традиційними засобами, вибір саме такого типу зброї викликає тривогу.

Використання цієї ракети є частиною стратегії Кремля, спрямованої на демонстрацію сили й загострення напруження між Росією та Заходом. За словами українських офіційних осіб, цей удар – черговий доказ небажання Москви завершити війну мирним шляхом.

Аналітики зазначають, що ця подія не тільки ускладнює відносини між Росією та Україною, а й підіймає ризики для глобальної безпеки.

Що відомо про міжконтинентальну балістичну ракету "Орешник"