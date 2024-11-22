Запуск ракеты "Орешник" с ядерным потенциалом стал сигналом России для Запада. Путин подчеркнул, что Москва готова к решительным действиям в ответ на западную поддержку Украины. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на The New York Times.

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Какие детали известно из анализа NYT относительно удара ракетой "Орешник" по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что этот удар является ответом на использование Украиной американских и британских ракет для атак на российские объекты.

По его словам, ракета, известная под названием "Орешник", была испытана успешно и способна нести ядерный заряд, хотя во время этого удара использовались лишь обычные боеголовки. Путин также предупредил, что Россия может нанести удары по военным объектам стран, которые предоставляют оружие для атак на российскую инфраструктуру.

Обратите внимание! По данным NYT, западные эксперты оценивают этот шаг как попытку запугать Украину и ее союзников, особенно учитывая ядерный потенциал этого оружия. Хотя ракету запустили из региона Астрахань, и она могла поразить цель традиционными средствами, выбор именно такого типа оружия вызывает тревогу.

Использование этой ракеты является частью стратегии Кремля, направленной на демонстрацию силы и обострение напряжения между Россией и Западом. По словам украинских официальных лиц, этот удар – очередное доказательство нежелания Москвы завершить войну мирным путем.

Аналитики отмечают, что это событие не только осложняет отношения между Россией и Украиной, но и поднимает риски для глобальной безопасности.

Что известно о межконтинентальной баллистической ракете "Орешник"