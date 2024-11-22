Встреча началась вечером, 22 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

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Что заявил Путин на совещании

Согласно обнародованной информации, Владимир Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений. Диктатор в первую очередь поздравил руководство вражеского оборонного ведомства с тем, что испытания комплекса "Орешник" прошли успешно.

Достигнутые результаты и быстрота разработки "Орешника" вызывают гордость и восхищение… Запас систем "Орешник" есть. Россия будет продолжать испытание комплекса,

– заявил он.

Отдельную благодарность за оружие, которое диктатор планирует применять против мирных городов Украины, он выразил разработчикам. По его словам, "Орешник" не модернизация старых советских систем, это результат работы специалистов по "новой России". По мнению Путина, система является гарантом безопасности страны-агрессорки.

"Система "Орешник" при массированном применении по объектам противника будет сравнима с оружием стратегического назначения. Противодействия системе "Орешник" на сегодняшний день не существуют, ее испытания будут продолжены. – пугает он.

В то же время командующий ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев уже пригрозил Западу: "Комплекс "Орешник" может поражать цели по всей Европе", – убеждает российский военачальник.