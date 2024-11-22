Об этом 24 Каналу рассказал политический и общественный деятель из США Юрий Рашкин, заметив, что администрация действующего президента США Джо Байдена нашла болевые точки российского диктатора. Это было видно во время обращения Путина 21 ноября.

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Путин сильно раздражен

Как отметил Рашкин, Путин казался капризным человеком, чьи желания не выполняются. Он считал, что все идет согласно его плану и продолжал запугивать Запад. А тут Украина таки получила разрешение на удары по России.

С точки зрения Белого дома это вполне логичный шаг. Российский диктатор снова пошел на эскалацию после привлечения войск КНДР на войне в Украине. Поэтому Штаты и разрешили бить по России ракетами ATACMS. А Путин дальше бесится.

Можно сказать, что сейчас идут определенные попытки найти хорошие позиции для будущих переговоров. У всех есть понимание, что к власти придет Трамп, который хочет быстро закончить войну. Ожидают, что будут попытки переговоров. Поэтому, вполне вероятно, сейчас идет борьба за лучшую позицию на будущем столе переговоров,

– отметил Рашкин.

Напомним, утром 21 ноября Россия ударила по Днепру новой баллистической ракетой. Главное управление разведки сообщило, что страна-агрессорка использовала ракету из ракетного комплекса "Кедр". Удар нанесли из Астраханской области.