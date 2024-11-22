Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

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Какие последствия нового российского "бряцания оружием"

Во время речи 21 ноября Путин прямо пригрозил, что Россия может атаковать страны Запада, которые поддерживают дальнобойные удары вглубь России. Более того, российский диктатор связал удар баллистической ракетой по Днепру с российским ядерным потенциалом в целом. Аналитики ISW отмечают, что усиление российской информационной операции и бряцание ядерным оружием направлены на препятствование дальнейшей военной поддержки Украины.

Так, вечером 21 ноября Путин признал удар по Днепру, и заявил, что его нанесли неядерной баллистической ракетой "Орешник". Впрочем, аналитики ISW отмечают, что эта ракета может быть экспериментальным вариантом ракеты РС-26 "Рубеж". Во время выступления российский диктатор отметил, что удар по Днепру – это прямой ответ на украинские удары ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в России и якобы "агрессивные действия государств НАТО против России". В итоге Путин пригрозил ударами по военным объектам западных стран, которые позволяют Украине наносить удары по России.

Риторика Путина от 21 ноября согласуется с предыдущими официальными заявлениями Кремля, которые определяют "красные линии", которые Кремль пытался использовать, чтобы удержать западные страны от поддержки Украины. Однако постоянное бряцание оружием со стороны Москвы в основном остается риторическим,

– отметили в ISW.

Аналитики также отметили, что недавние угрозы Путина были направлены против западных стран, которые позволили Украине наносить дальнобойные удары по "российской территории". Однако Силы обороны давно наносят удары по оккупированным территориям, которые Кремль незаконно провозглашает частью России, включая Крым, аннексированным в 2014 году. В Институте изучения войны отметили, что Украина регулярно атакует Крым американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow, начиная с апреля 2023 года.

В то же время риторика Кремля о "красных линиях" – чрезвычайно непоследовательна, а затем – новые заявления Путина подрывают и ее эффективность.

Путин самостоятельно и последовательно обостряет войну, отказывается принимать ответные меры каждый раз, когда западные государства углубляют свою поддержку Украины. Ранее диктатор угрожал суровым возмездием, если государства Запада передадут Украине реактивную артиллерию, танки, боевые самолеты и возможность наносить удары по России. Он постоянно смещал ориентиры каждый раз, когда Запад называл его угрозы блефом,

– убеждены в ISW.