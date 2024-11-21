Сейчас мост, который соединяет Россию с Крымом, не является основной артерией снабжения для россиян. Майор ВСУ Егор Чечеринда заметил 24 Каналу, что об этом уже неоднократно говорили представители нашего военно-политического руководства.

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Приоритетные цели для западных ракет

Россияне не используют Крымский мост так активно, как раньше, когда им перевозили технику, оружие и личный состав на Юг. Сейчас ключевые бои идут на Востоке. Но понятно, что планирование операций с использованием дальнобойного оружия относится к компетенции Генштаба и верховного главнокомандующего.

Именно там будут решать, будет ли удар по Крымскому мосту. Конечно, он является незаконным и должен быть уничтожен, но здесь также стоит заметить, что по нему Украина могла бить и раньше, еще без американского или французского оружия.

Я думаю, главные удары будут касаться сейчас именно складов, штабов, центров принятия решений, баз горюче-смазочных материалов на территории трех областей: Курской, Белгородской и Брянской. Также, возможно, Ростовской. Эти регионы граничат с Украиной,

– отметил Егор Чечеринда.

Он добавил, что задачи ударов являются стратегическими шагами. Их не решают на местах, а тщательно планирует высшее командование.

К слову, директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заметил, что в 300-километровой зоне поражения ракетами ATACMS находится более 200 целей. Говорится о командных пунктах, складах с оружием и аэродромах, которых насчитали почти 20. Все это нужно "зачищать".