Наразі міст, який з'єднує Росію з Кримом, не є основною артерією постачання для росіян. Майор ЗСУ Єгор Чечеринда зауважив 24 Каналу, що про це вже неодноразово говорили представники нашого військово-політичного керівництва.

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Пріоритетні цілі для західних ракет

Росіяни не використовують Кримський міст так активно, як раніше, коли ним перевозили техніку, зброю та особовий склад на Південь. Зараз ключові бої йдуть на Сході. Але зрозуміло, що планування операцій з використанням далекобійної зброї належить до компетенцій Генштабу та Верховного Головнокомандувача.

Саме там вирішуватимуть, чи буде удар по Кримському мосту. Звісно, він є незаконним і має бути знищеним, але тут також варто зауважити, що по ньому Україна могла бити й раніше, ще без американської чи французької зброї.

Я думаю, головні удари стосуватимуться зараз саме складів, штабів, центрів ухвалення рішень, баз паливно-мастильних матеріалів на території трьох областей: Курської, Бєлгородської та Брянської. Також, можливо, Ростовської. Ці регіони межують з Україною,

– зауважив Єгор Чечеринда.

Він додав, що завдання ударів є стратегічними кроками. Їх не вирішують на місцях, а ретельно планує вище командування.

До слова, директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зауважив, що у 300-кілометровій зоні ураження ракетами ATACMS перебуває понад 200 цілей. Мовиться про командні пункти, склади зі зброєю та аеродроми, яких нарахували майже 20. Все це потрібно "зачищати".