Существует ли "необъявленная война"

В эфире 24-го канала политолог Игорь Петренко заверил, что напряженность отношений между Ахметовым и Зеленским существует. Он назвал определенные показатели, на которые следует обратить внимание.

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Риторика телеканалов

Петренко заявил, что доказательством этой войны является изменение риторики на определенных телеканалах, которые могут быть причастны к Ахметову.

Каналы стали более критичны к власти. Сам Ахметов говорит, что критика в этих медиа – это вопрос к власти, которая якобы делает какие-то неправильные вещи. Однако мы понимаем, как формируется информационная политика. Игорь Петренко Политолог

Ситуация с Разумковым

Еще один момент, по мнению Петренко, это вопрос экс-спикера Совета Дмитрия Разумкова, его позиции и тех вещей, которые он делал по олигархическому закону.

Ахметов громче всего выступал против принятия закона,

– заверил политолог.

"Следующий этап – создание межфракционного объединения (Разумковым – 24 канал). Да, здесь ничего особенного и у нас множество таких объединений. Однако теоретически это может быть создание группы, которая будет проблемой", – добавил он.

Стоит знать Разумков создает свое межфракционное объединение

Петренко: У власти есть рычаги влияния на олигарха

По словам политолога, сейчас 2 стороны повышают соответствующие ставки.

"Не будем забывать, что у власти есть рычаги влияния и соответствующие ресурсы. Есть СНБО, правоохранительные органы и другие инстанции, которые могут присоединиться", – отметил Петренко.

В то же время проблема состоит в том, что Ахметов за годы деятельности создал для себя значительный ресурс – владение частью ВВП страны, энергетический ресурс.

Все камни будут лететь во власть. В частности, у Зеленского,

– заверил политолог.

Скорее всего, украинцы почувствуют эту "войну"

Зеленский пытается выработать правила игры, которые будут максимально равны для всех субъектов. Речь идет о деолигархизации. Главный вопрос в этом – минимизация влияния бизнеса на политику.

Ахметов – это, все же, один из сильнейших игроков среди всех олигархов, которые есть в Украине,

– подчеркнул Петренко.

"Это будет влиять и на экономическое состояние. Это будет зависеть от того, на что готовы идти стороны. Если это будет реально серьезно – будет много решений по бизнесу и активам. В то же время Ахметов будет использовать и вопросы энергетики, поставок, возможные отключения и прочее. Мы будем ощущать это противостояние", – подытожил политолог.

Он отметил, что шансов для другого развития событий практически нет. Будет турбулентность и в политической, и экономической плоскости.

Петренко спрогнозировал последствия "войны" Зеленского и Ахметова: смотрите видео

К слову. Электроэнергию из Беларуси получила только одна компания – близкого к Ахметову менеджера Виталия Бутенко.