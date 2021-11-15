Чи існує "неоголошена війна"
В ефірі 24 каналу політолог Ігор Петренко запевнив, що напруженість відносин між Ахметовим та Зеленським існує. Він назвав певні показники, на які варто звернути увагу.
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Риторика телеканалів
Петренко заявив, що доказом цієї війни є зміна риторики на певних телеканалах, які можуть бути причетними до Ахметова.
Канали стали критичніші до влади. Сам Ахметов каже, що критика в цих медіа – це питання до влади, яка нібито робить якісь неправильні речі. Однак ми ж розуміємо, як формується інформаційна політика.
Ситуація з Разумковим
Ще один момент, на думку Петренка, це питання ексспікера Ради Дмитра Разумкова, його позиції і тих речей, які він робив щодо олігархічного закону.
Ахметов найголосніше виступав проти ухвалення закону,
– запевнив політолог.
"Наступний етап – створення міжфракційного об'єднання (Разумковим – 24 канал). Так, тут нічого особливого і в нас безліч таких об'єднань. Однак теоретично це може бути створення групи, що буде проблемою", – додав він.
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Петренко: Влада має важелі впливу на олігарха
За словами політолога, зараз 2 сторони підвищують відповідні ставки.
"Не забуваймо, що влада має важелі впливу і відповідні ресурси. Є РНБО, правоохоронні органи та інші інстанції, які можуть долучитися", – зауважив Петренко.
Водночас проблема полягає в тому, що Ахметов за роки діяльності здобув собі значний ресурс – це володіння частиною ВВП країни, енергетичний ресурс.
Все каміння летітиме у владу. Зокрема, у Зеленського,
– запевнив політолог.
Найімовірніше, українці відчують цю "війну"
Зеленський намагається виробити правила гри, які будуть максимально рівні для всіх суб'єктів. Мовиться про деолігархізацію. Головне питання у цьому – мінімізація впливу бізнесу на політику.
Ахметов – це, все ж таки, один з найсильніших гравців серед усіх олігархів, які є в Україні,
– наголосив Петренко.
"Це впливатиме і на економічний стан. Це буде залежати від того, на що готові йти сторони. Якщо це буде реально серйозно – буде багато рішень щодо бізнесу і активів. Водночас Ахметов використовуватиме і питання енергетики, постачання, можливі відключення та інше. Зрозуміло, ми відчуватимемо це протистояння", – підсумував політолог.
Він зазначив, що шансів для іншого розвитку подій фактично немає. Буде турбулентність і в політичній, і в економічній площині.
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