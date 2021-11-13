Обидві сторони вже прокоментували чутки про війну між ними. Тож чим закінчиться епічна битва?

До теми Сигнал Банковій: хто й навіщо обвалює рейтинг Зеленського

Деолігархізація й Разумков – старт конфлікту

Публічні відносини між президентом Володимиром Зеленським та олігархом Ахметовим почали псуватися після ухвалення закону про олігархів та відставки з посади спікера парламенту Дмитра Разумкова. Разумков стверджував, що саме парламент, а не РНБО має визначати: хто в Україні олігарх, а хто ні.

Ексспікер всіляко намагався отримати, так би мовити, "шефство" над антиолігархічним документом.

Зокрема, складно було не звернути увагу на відчутний негатив до команди Зеленського під час гучного повернення ексміністра внутрішніх справ. Арсен Аваков з'явився саме на каналі олігарха. До того ж раніше медіа Ахметова досить акуратно висвітлювали провали влади й уникали зайвих згадок про них.

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Ахметов тримає зло на Банкову

Також, за джерелами видання "Українська правда", ще однією проблемою, не менш подразливою ніж закон чи відставка спікера, була неоднозначна манера спілкування Банкової. Представники Офісу Президента дозволяли її в розмовах з Ахметовим і його людьми.

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Сам олігарх уже відреагував на цю ситуацію і прокоментував її для медіа "Радіо Свобода". Здається, ніби Ахметов водночас відповів і так, і ні. "Ні – це не правда, але я нікому не дозволю говорити по-хамськи", – сказав він.

Тож фактично це і є стверджувальна відповідь на питання.

Повернення колишніх політиків

Зараз відчувається, що олігарх уже активно готує проєкцію на майбутні вибори. У нього є група "колишніх", які не дуже й то цікаві в суспільстві, але за інерцією тримаються на плаву. Серед них:

Володимир Гройсман;

Арсеній Яценюк;

Олег Ляшко;

Ігор Смешко;

Арсен Аваков.



Група популярних політиків, які згодом можуть повернутись / Колаж 24 каналу

Частково до цієї групи можна додати й політика Євгенія Мураєва, з яким у Зеленського переплітається електорат на північному сході України.

Разумков масово критикує Зеленського

Також у розпорядженні Ахметова є і "фрешмени", які "відгризають" шматок електорату президента. Наприклад, Дмитро Разумков, який не вилазить з ефірів телеканалів олігарха.

Колишній спікер зараз доволі ефективно виконує свою роль. Він ростить свій рейтинг на критиці Зеленського.

Зверніть увагу! Як показують останні соціологічні дослідження, колишній спікер таки забирає собі відчутну частину прихильників політсили "Слуга народу", з якою йшов на минулих виборах.

З боку здається, ніби обидві сторони нині промацують ґрунт і про повномасштабну війну між цими таборами говорити зарано. Сьогоднішні опоненти завтра знову можуть стати партнерами, якщо знайдуть, де зійтися.