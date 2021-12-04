Оба – достаточно мощные и могут повлиять на Ахметова. Об этом в комментарии сайту 24 канала заявил политолог Владимир Фесенко.

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Какие инструменты воздействия может применить Зеленский

Владимир Фесенко уточнил, что инструментами влияния могут быть правоохранительные органы и возобновление дела "Ротердам+". Он напомнил, что еще во времена Порошенко НАБУ пыталось открыть это дело, но это было невыгодно ни Порошенко, ни, безусловно, Ахметову.

Попытка была и при Зеленском. Политолог пояснил, что были определенные подозрения, а потом это дело начали блокировать и тормозить.



У Зеленского есть чем ответить Ахметову / Коллаж 24 канала

Сейчас же продолжается борьба, ведь экс-заместитель генпрокурора Виктор Чумак отозвал апелляционную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда о закрытии так называемого дела "Роттердам+". По мнению Фесенко, это вызвало огромные подозрения.

Даже суммы называют, но я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Очень деликатное дело, но подозрения очень велики относительно того, почему это было сделано. Поэтому, если будет возобновлено дело "Роттердам+", то это риск для Ахметова,

– пояснил эксперт.

Впоследствии Чумак в комментарии к посту главы ЦПК Виталия Шабунина в Facebook написал, что "я здоров и не имею критической потребности в деньгах для Лазурного берега. По-моему, я тебе все сказал. Там соревнуются два олигарха. Пусть соревнуются без меня. Я не хочу быть рядом".​

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Почему у президента есть большие рычаги влияния

Кроме "Ротердам+", у Зеленского есть и другие "козыри". В частности, по словам Фесенко, если будет острое состояние энергетического кризиса, то могут быть введены чрезвычайные меры по деятельности компаний Ахметова ДТЭК. А в перспективе и изменения в законодательство, антимонопольные ограничения, которые могут ударить по ДТЭК в энергетической сфере.



Владимир Фесенко / Фото из фейсбука эксперта

Также могут быть введены меры, которые усилят налоговую нагрузку на компании Ахметова. Поэтому в руках президента – большие рычаги влияния. Вопрос заключается в том, удастся ли их эффективно применить, потому что эффективность государственных институтов в Украине, к сожалению, не очень высока, подытожил Фесенко.

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