Обидва – достатньо потужні й можуть вплинути на Ахметова. Про це в коментарі сайту 24 каналу заявив політолог Володимир Фесенко.
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Які інструменти впливу може застосувати Зеленський
Володимир Фесенко уточнив, що інструментами впливу можуть бути правоохоронні органи та відновлення справи "Ротердам+". Він нагадав, що ще за часів Порошенка НАБУ намагалося відкрити цю справу, але це було невигідно ні Порошенку, ні, безумовно, Ахметову.
Спроба була і за Зеленського. Політолог пояснив, що були певні підозри, а потім цю справу почали блокувати та гальмувати.
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Нині ж триває боротьба, адже ексзаступник генпрокурора Віктор Чумак відкликав апеляційну скаргу на рішення Вищого антикорупційного суду щодо закриття так званої справи "Роттердам+". На думку Фесенка, це викликало величезні підозри.
Навіть суми називають, але я не можу це ні підтвердити, ні спростувати. Дуже делікатна справа, але підозри дуже великі щодо того, чому це було зроблено. Тому, якщо буде відновлена справа "Роттердам+", то це ризик для Ахметова,
– пояснив експерт.
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Чому президент має більші важелі впливу
Окрім "Ротердам+", у Зеленського є й інші "козирі". Зокрема, за словами Фесенка, якщо буде гострий стан енергетичної кризи, то можуть бути введені надзвичайні заходи щодо діяльності компаній Ахметова ДТЕК. А в перспективі й зміни до законодавства, антимонопольні обмеження, які можуть вдарити по ДТЕК в енергетичній сфері.
Володимир Фесенко / Фото з фейсбуку експерта
Також можуть бути введені заходи, що підсилять податкове навантаження на компанії Ахметова. Тому у руках президента – більші важелі впливу. Питання полягає в тому, чи вдасться їх ефективно застосувати, бо ефективність державних інституцій в Україні, на жаль, не дуже висока, підсумував Фесенко.
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- Ще раніше ЗМІ писали, що між Офісом Президента та Ахметовим ускладнилися відносини. Це сталось нібито через закон про олігархів та боротьбу з монополією на ринках.
- Політолог Ігор Петренко теж вважає, що напруженість відносин між Ахметовим та Зеленським існує. "Слуга" Єгор Чернєв сказав, що олігарх з президентом перейшли до відкритого протистояння.
- На тлі такої інформації в Ахметова запитали, чи зустрічався він із Зеленським. Той заявив, що не просився на зустріч із президентом Володимиром Зеленським і не робитиме цього.