Обидва – достатньо потужні й можуть вплинути на Ахметова. Про це в коментарі сайту 24 каналу заявив політолог Володимир Фесенко.

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Які інструменти впливу може застосувати Зеленський

Володимир Фесенко уточнив, що інструментами впливу можуть бути правоохоронні органи та відновлення справи "Ротердам+". Він нагадав, що ще за часів Порошенка НАБУ намагалося відкрити цю справу, але це було невигідно ні Порошенку, ні, безумовно, Ахметову.

Спроба була і за Зеленського. Політолог пояснив, що були певні підозри, а потім цю справу почали блокувати та гальмувати.

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Нині ж триває боротьба, адже ексзаступник генпрокурора Віктор Чумак відкликав апеляційну скаргу на рішення Вищого антикорупційного суду щодо закриття так званої справи "Роттердам+". На думку Фесенка, це викликало величезні підозри.

Навіть суми називають, але я не можу це ні підтвердити, ні спростувати. Дуже делікатна справа, але підозри дуже великі щодо того, чому це було зроблено. Тому, якщо буде відновлена справа "Роттердам+", то це ризик для Ахметова,

– пояснив експерт.

Згодом Чумак у коментарі до посту голови ЦПК Віталія Шабуніна у Facebook написав, що "я здоровий і не маю критичної потреби в грошах для Лазурного берега. По-моєму, я тобі все сказав. Там змагаються два олігархи. Хай змагаються без мене. Я не хочу бути поруч".

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Чому президент має більші важелі впливу

Окрім "Ротердам+", у Зеленського є й інші "козирі". Зокрема, за словами Фесенка, якщо буде гострий стан енергетичної кризи, то можуть бути введені надзвичайні заходи щодо діяльності компаній Ахметова ДТЕК. А в перспективі й зміни до законодавства, антимонопольні обмеження, які можуть вдарити по ДТЕК в енергетичній сфері.

Володимир Фесенко / Фото з фейсбуку експерта

Також можуть бути введені заходи, що підсилять податкове навантаження на компанії Ахметова. Тому у руках президента – більші важелі впливу. Питання полягає в тому, чи вдасться їх ефективно застосувати, бо ефективність державних інституцій в Україні, на жаль, не дуже висока, підсумував Фесенко.

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