Ахметов снова ворует у шахтеров, или Коррупционная схема на миллиарды

За период действия "Роттердам +" бизнес-империя олигарха Рината Ахметова вывела из Украины около миллиарда долларов.

Ще 6 років тому олігарх Рінат Ахметов закликав вивести українських військових із "мирних міст Донбасу" та не вести там бойових дій, а вже за декілька років отримав "Роттердам+".

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Технології Ахметова

Тепер Ахметов погрожує шахтарськими страйками і уряд зупиняє атомні блоки заради збереження енергетичної монополії олігарха. Але чи дійсно це все заради збереження робочих місць шахтарів?

Аналіз фінансової звітності компанії "ДТЕК Енерго" показує, що за 2016-2019 роки з компанії прихованими дивідендами було виведено близько 1 млрд дол.

Загалом за період 2016-2019 років (період дії формули "Роттердам+") група ДТЕК заробила близько 4,7 млрд дол., а сегмент теплової генерації та видобування вугілля – близько 3,15 млрд дол. (показник EBITDA).

Але значна частина цих коштів не була інвестована в ефективність вугільних електростанцій чи в електрофільтри, підвищення зарплат шахтарів, а була виведена з України на потреби акціонера.

Схеми виведення коштів із українських компаній групи ДТЕК, зазвичай, маскувалися або під торгові операції, або під інвестиції.

Адже компанія перебувала у процесі реструктуризації боргів і це накладало обмеження на класичні виплати дивідендів акціонеру. Отже, схеми, які використовувалися, можна умовно розділити на дві групи:

вивід грошей через покупку акцій; через торгові операції.

Вивід коштів через покупку активів

У 2017 році компанія ДТЕК оголошує про покупку акцій машинобудівних заводів "Корум Групп", які належать СКМ, що є материнською компанією всіх бізнесів олігарха.

Очевидно, компанія ДТЕК не є машинобудівною компанією, а те обладнання, яке потрібне компанії, можна купувати через відкриті тендери.

Але через таку покупку заводів "Корум" на СКМ було виведено 100 млн дол., які були зароблені через схему "Роттердам+" у 2016-2017 роках.

Ще одна схема виведення грошей описана інвестиційною компанією Dragon Capital у звіті від 5 березня 2019 року.

У серпні 2017 року офшорні компанії, афілійовані із СКМ, купили на приватизації по 25% акцій компаній "Дніпроенерго" та "Західенерго" за 1,1 млрд грн. У другому кварталі 2018 року ДТЕК викуповує у структур СКМ ці ж пакети акцій, але вже за 2,6 млрд грн.

Очевидно, що різниця – 1,7 млрд грн – це виведені з компанії ДТЕК гроші в інтересах акціонера-олігарха.

Загалом у 2018 році група ДТЕК купила корпоративні долі у кіпрських GPL Power Limited і GPL Ingen Power Limited на суму 253 млн дол. (6,8 млрд грн), що, можливо, були використані для виплат акціонеру, оскільки це ніяк не пов'язано з інвестиціями у покращення ефективності бізнесу.

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Покупка нових обленерго

На початку 2019 року ДТЕК придбала ще два обленерго: "Київобленерго" та "Одесаобленерго". За інформацією ЗМІ, вартість покупки склала 250 млн дол.

Формально ці обленерго купував газовидобувний дивізіон групи ДТЕК – "Нафтогазвидобування" (DTEK Oil&Gas). Але аналіз фінансової звітності показує, що "ДТЕК Енерго" видав позику компанії DTEK Oil&Gas у розмірі 450 млн дол.

Тому твердження, що Ахметов купив нові обленерго за рахунок тарифів, зібраних із українців, має право на існування.

Але що цікаво, виведення цих 450 млн дол. із бізнесу вугільних шахт та вугільних електростанцій відбувся у 2014 році, коли була активна фаза війни на Сході та коли на ТЕС був дефіцит вугілля, що і закінчилося віяловими відключеннями електроенергії у грудні 2014 року.

Виведення грошей через торгові операції

Два роки тому у ЗМІ з'явилася дивна новина, що найбільшим продавцем вугілля в Україну є Швейцарія.

Насправді новина легко пояснюється – компанія ДТЕК була найбільшим імпортером російського вугілля в Україну (при формулі "Роттердам+"), але в документах таке вугілля продавалося спочатку на швейцарську "прокладку" DTEK Trading S.A., там робилася націнка, і тоді вже по завищеній ціні вугілля продавалося в Україну.

Тобто схема така: "ДТЕК РФ" – "ДТЕК Швейцарія" – "ДТЕК Україна". За такою ж схемою поставлялося вугілля і з США та ПАР.

По експорту електроенергії застосовувалися схеми із заниженням ціни – це дозволяло занижувати прибуток до оподаткування в Україні, та акумулювати прибуток у низькоподаткових юрисдикціях. За допомогою таких схем із України на швейцарську "прокладку" було виведено більше 100 млн дол.

Також, згідно з фінансовою звітністю компанії ДТЕК, за останні 4 роки близько 600 млн дол. компанія ДТЕК сплатила за послуги компаніям афілійованим з групою СКМ.

Ці платежі виглядають непрозоро і також, схоже, значна частина таких платежів "пов'язаним" компаніям, є прихованою виплатою акціонеру.

Шахтарям потрібно пікетувати вілли Ахметова

За минулі 4 роки ДТЕК Ахметова приватизував по 25% акцій ще п'яти енергетичних компаній. Також у російської групи VS Energy було куплено два обленерго, за які тодішнім російським акціонерам щедро заплатили 250 млн дол.

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Ще за 200 млн євро була куплена вілла на південному березі Франції, а восени ще 700 млн дол було заплачено Фірташу за "Укртелеком". Але на модернізацію вугільних електростанцій та встановлення фільтрів – грошей не було. Тому наступного разу шахтарям треба пікетувати маєтки Ахметова.

А зупиняти дешеві атомні блоки заради нових надприбутків Ахметова – це відверто корупційна схема, яку хочуть впровадити на заміну "Роттердам+".

Джерело: Українська правда