Минулого тижня українська родина заробила Рінату Ахметову близько 40 гривень чистого прибутку. Це математичний факт. А у грудні ми подаруємо нашому провідному олігарху ще щонайменше 160 гривень.

Нещодавно компанія ДТЕК оголосила про свої фінансові результати за 9 місяців. Їх показник прибутковості EBITDA за січень-вересень цього року склав 19 мільярдів гривень.

Читайте також: Підвищені платіжки за холодні квартири: хто в цьому винен і що робити

Це на 150% більше, аніж у за весь 2015 рік. Зарплата жодного шахтаря, жодного енергетика, жодного українського лікаря чи вчителя не зросла у 2,5 раза за цей період. А от прибутки енергетичної монополії Ріната Ахметова б'ють нові рекорди, а все завдяки підвищенню тарифів для споживачів. Адже найбагатший олігарх останні роки користується неабиякою лояльністю президента та президентської тарифної комісії НКРЕКП.

30 листопада британський аналітичний центр Carbon Tracker опублікував звіт про світову вугільну генерацію, зокрема там є й Україна. Виявляється українські вугільні електростанції продають свою електроенергію по найвищих у світі тарифах. І ці вугільні електростанції разом із вугільними шахтами вдало скуплені Рінатом Ахметовим на приватизації: йому належить 80% таких вугільних електростанцій і він зараз найбагатший український олігарх. Його статки виросли на 76% за останній рік і становлять понад 12 мільярдів доларів.

А ці вже приватизовані електростанції продають українцям електроенергію на 40%, аніж коштує електроенергія від вугільних електростанцій у Європі та на 75% дорожче, аніж у Росії.

Всього ця формула "Роттердам+" принесла понад 35 мільярдів гривень надприбутків. Ця корупційна рента робить біднішими всю країну, всіх громадян, але продовжує збагачувати Ахметова та його покровителя навіть в умовах воєнного стану. Недавно президентський енергетичний регулятор забрав у державного "Укренерго" 215 мільйонів гривень, щоб віддавати і їх вугільним електростанціям Ахметова.



Рінат Ахметов

Але найгірше у цій ситуації це те, що президентська комісія може ще підвищити ціну електроенергії по формулі "Роттердам+" і на наступний 2019 рік. Для державного "Енергоатому" таке підвищення склало лише 3%, але от для ахметівських станцій можуть зробити більш щедрий подарунок.

ДТЕК Ахметова може отримати близько 10 мільярдів гривень надприбутків, а для цього всім українським підприємствам, бюджетним установам, зрештою всім українцям доведеться платити підвищені тарифи.