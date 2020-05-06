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      БЛОГ Вікторія Войціцька
      Народна депутатка України 8-го скликання Верховної Ради

      Врятувати рядового Ахметова коштом українців

      -
      Рінат Ахметов
      Рінат Ахметов / epa

      30 квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), запропонувала підвищити ціни на електроенергію. Проте пізніше з'явилось повідомлення про спростування такої інформації. То чого чекати українцям?

      Якщо у вас все ще є сумніви щодо реальних причин підвищення цін на електроенергію в Україні (лише за останній тиждень на 46% якщо порівнювати минулі з позаминулими вихідними) – ознайомтесь з наступним листом.

      Зверніть увагу: Подякуймо Ахметову: чому тарифи на електроенергію знову ростуть

      Дивний збіг обставин: уряд минулого тижня приймає рішення на користь ДТЕК щодо заміщення дешевої атомної електроенергії на дорогу теплову, а пару тижнів до того – 23 квітня 2020 року – ДТЕК відправляє листи тримачам бондів компанії із гучним заголовком "реструктуризація", яка стосується її боргів, в тому числі і банківських кредитів.

      Мета: "досягнути взаємовигідних домовленостей щодо реструктуризації заборгованості".

      Простими словами: сьогодні уряд рятує ДТЕК від банкрутства за наш з вами рахунок.

      Може краще віллу продати на Лазуровому узбережжі, чи найдорожчу квартиру в Лондоні – має вистачити на розрахунок з кредиторами...

      Економічне мародерство власної країни та власного народу – точно не найкраща тактика для порятунку приватного монополіста в часи карантину.

      Автор: Вікторія Войціцька
      Теги: Новини політики Гроші Новини України Публікації Ринок електроенергії Електроенергія Рінат Ахметов
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