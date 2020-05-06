Спасти рядового Ахметова за счет украинцев

30 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предложила повысить цены на электроэнергию. Однако позже появилось сообщение об опровержении такой информации. Чего ждать украинцам?

Якщо у вас все ще є сумніви щодо реальних причин підвищення цін на електроенергію в Україні (лише за останній тиждень на 46% якщо порівнювати минулі з позаминулими вихідними) – ознайомтесь з наступним листом.

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Дивний збіг обставин: уряд минулого тижня приймає рішення на користь ДТЕК щодо заміщення дешевої атомної електроенергії на дорогу теплову, а пару тижнів до того – 23 квітня 2020 року – ДТЕК відправляє листи тримачам бондів компанії із гучним заголовком "реструктуризація", яка стосується її боргів, в тому числі і банківських кредитів.