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      БЛОГ Виктория Войцицкая
      Народный депутат Украины 8-го созыва Верховной Рады

      Спасти рядового Ахметова за счет украинцев

      -
      Ринат Ахметов
      Ринат Ахметов / epa

      30 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предложила повысить цены на электроэнергию. Однако позже появилось сообщение об опровержении такой информации. Чего ждать украинцам?

      Якщо у вас все ще є сумніви щодо реальних причин підвищення цін на електроенергію в Україні (лише за останній тиждень на 46% якщо порівнювати минулі з позаминулими вихідними) – ознайомтесь з наступним листом.

      Зверніть увагу: Подякуймо Ахметову: чому тарифи на електроенергію знову ростуть

      Дивний збіг обставин: уряд минулого тижня приймає рішення на користь ДТЕК щодо заміщення дешевої атомної електроенергії на дорогу теплову, а пару тижнів до того – 23 квітня 2020 року – ДТЕК відправляє листи тримачам бондів компанії із гучним заголовком "реструктуризація", яка стосується її боргів, в тому числі і банківських кредитів.

      Мета: "досягнути взаємовигідних домовленостей щодо реструктуризації заборгованості".

      Простими словами: сьогодні уряд рятує ДТЕК від банкрутства за наш з вами рахунок.

      Може краще віллу продати на Лазуровому узбережжі, чи найдорожчу квартиру в Лондоні – має вистачити на розрахунок з кредиторами...

      Економічне мародерство власної країни та власного народу – точно не найкраща тактика для порятунку приватного монополіста в часи карантину.

      Автор: Виктория Войцицкая
      Теги: Новости политики Деньги Новости Украины Публикации Рынок электроэнергии Электроэнергия Ринат Ахметов
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