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      Вілла за 200 мільйонів євро: хто з олігархів став сусідом Ахметова у Франції

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      Які олігархи стали сусідами Ахметова у Франції / 24 канал

      Нещодавно стало відомо, що олігарх Рінат Ахметов у Франції купив будинок, який називається Villa Les Cedres. Він коштував 200 мільйонів євро. Згодом стало відомо, що у містечку Сен-Жан-Кап-Ферра, де і розташована ця вілла, є маєток російського олігарха Михайла Прохорова, а також Сергія Льовочкіна та Дмитра Фірташа.

      Про це Сергій Лещенко розповів у своєму відеоблозі "Чесна політика". За його словами, будинки Фірташа та Льовочкіна розташовані на відстані пішої доступності від Villa Les Cedres, яку купив Ахметов.

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      Лещенко зазначив, що палац Ахметова раніше належав бельгійському королю Леопольду ІІ, а у віллі Фірташа, за легендою, раніше жив письменник Сомерсет Моем. Що цікаво, Льовочкін регулярно приїжджає у свій маєток. Фірташу ж так не щастить.

      Він давно не може вирватися у свій будинок, адже очікує в Австрії рішення по екстрадиції в США,
      – додав Сергій Лещенко.

      Справа Фірташа: що відомоУ березні 2014 року Дмитра Фірташа арештували в Австрії за запитом влади США. Його звинуватили в тому, що хотів незаконно  отримати дозволи на розробку родовищ титану в Індії. Бізнесмен планував у майбутньому продавати їх в США. Фірташа підозрюють у корупції на суму 18 мільйонів доларів. Однак сам Фірташ своєї вини не визнає. Всі звинувачення називає політично мотивованими та спрямованими на обмеження його впливу на процеси в Україні.  У США Фірташу загрожує 50 років в'язниці та конфіскація всього майна.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Чесна політика":

       

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      6 лютого
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      Автор: Сергій Лещенко
      Теги: Новини України Новини політики Рінат Ахметов Елітна нерухомість Сергій Льовочкін Дмитро Фірташ Гроші Відеоблоги
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