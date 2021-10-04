Однако в конце октября 2015 года в ответ на запрос регулятора международный провайдер Trident Trust отметил, что владеет компанией на самом деле не Ринат Ахметов, а Роман Бугаев – директор SCM Limited с 2008 года.

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Офшоры Ахметова, зарегистрированные для покупки самолета

В комментарии изданию пресс-служба SCM опровергла факт расследования, зафиксированный в Pandora Papers.

Ни в одной из наших компаний на BVI не было никаких расследований и не выдвигали никакие обвинения ни в 2015 году, ни в любое время до сих пор,

– заявила спикер компании Владислава Дармостук.

Из документов, доступ к которым получили СМИ, известно также, что для международных компаний регистраторов Ахметов является "хорошо известным клиентом", который часто пользуется их услугами.

В частности, олигарх хотел взять кредит в Международном банке на приобретение дорогого самолета. "Очень срочно", – говорится в теме письма относительно Ахметова. Документ был адресован провайдеру на Британских Виргинских островах – Trident Trust.

Представители самого богатого в Украине человека настаивали на срочной регистрации 2 новых оффшорных компаний – Inglen Investments Limited и Pluscom Holdings Limited.

"Поскольку мы считаем, что у нас долгосрочные отношения с TT (Trident Trust, – 24 канал), мы не можем предоставить никакой новой информации, потому что материнские компании, а также бенефициарный владелец хорошо известны агенту", – говорится в письме от 29 октября 2014 года.

Провайдеры взяли заказ в тот же день. Целью регистрации новых компаний юристы назвали "владение самолетом".

Через два месяца, 16 декабря 2014 года, одна из этих компаний-оболочек получила кредит в банке Credit Suisse на покупку реактивного самолета бизнес-класса Falcon 7X с бортовым номером P4-SCM. О сумме займа у документа не было информации, но рыночная стоимость самолета составляет более чем 50 миллионов долларов.

Интересно, что таким же самолетом в разное время пользовались президенты Франции и России.

К слову, украинские СМИ неоднократно писали о курсировании стоимостной покупки Ахметова между Киевом и Италией, регулярных визитах во Францию, Лондон и Женеву.

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Сотрудничество Ахметова с Манафортом

Trident Trust сотрудничал с Ахметовым по меньшей мере до 2018 года, несмотря на много информации о его связи с Полом Манафортом, который тогда был под следствием Департамент юстиции США из-за уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

Из показаний по делу Манафорта известно, что одним из источников доходов политического консультанта за время его работы в Украине был и Ахметов. "Trident Trust не обсуждает своих клиентов с медиа", – отметил провайдер, когда журналисты спросили о мотивах дальнейшего сотрудничества с олигархом.

Согласно сообщениям СМИ, именно Ахметов представил Манафорта тогда еще кандидату в президенты Украины Виктору Януковичу. Результатом стало десятилетнее сотрудничество и победа Януковича на выборах президента в 2010 году.

Манафорт получил за работу в Украине не менее 60 миллионов долларов через офшоры.

Справка. Впоследствии Манафорта приговорили к 7,5 года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Однако в конце 2020 года Дональд Трамп помиловал политтехнолога.

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