Однак наприкінці жовтня 2015 року у відповідь на запит регулятора міжнародний провайдер Trident Trust зазначив, що володіє компанію насправді не Рінат Ахметов, а Роман Бугайов – директор SCM Limited з 2008 року.

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Офшори Ахметова, зареєстровані для купівлі літака

У коментарі виданню пресслужба SCM заперечила факт розслідування, зафіксований у Pandora Papers.

Щодо жодної з наших компаній на BVI не було жодних розслідувань і не висували жодні звинувачення ані у 2015 році, ані в будь-який час досі,

– заявила речниця компанії Владислава Дармостук.

З документів, доступ до яких отримали ЗМІ, відомо також, що для міжнародних компаній реєстраторів Ахметов є "добре відомим клієнтом", який часто користується їхніми послугами.

Зокрема, олігарх хотів взяти кредит у міжнародному банку на придбання дорогого літака. "Дуже терміново", – йдеться у темі листа щодо Ахметова. Документ був адресований провайдеру на Британських Віргінських островах – Trident Trust.

Представники найбагатшої в Україні людини наполягали на терміновій реєстрації 2 нових офшорних компаній – Inglen Investments Limited та Pluscom Holdings Limited.

"Оскільки ми вважаємо, що у нас довгострокові відносини з TT (Trident Trust, – 24 канал), ми не можемо надати жодної нової інформації, тому що материнські компанії, а також бенефіціарний власник добре відомі агенту", – мовиться у листі від 29 жовтня 2014 року.

Провайдери взяли замовлення того ж дня. Метою реєстрації нових компаній юристи назвали "володіння літаком".

Через два місяці, 16 грудня 2014, одна із цих компаній-оболонок отримала кредит у банку Credit Suisse на купівлю реактивного літака бізнес-класу Falcon 7X із бортовим номером P4-SCM. Про суму позики у документа не було інформації, але ринкова вартість літака становить більш ніж 50 мільйонів доларів.

Цікаво, що таким же літаком у різний час користувалися президенти Франції та Росії.

До слова, українські ЗМІ неодноразово писали про курсування вартісної покупки Ахметова між Києвом та Італією, регулярні візити у Францію, Лондон і Женеву.

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Співпраця Ахметова з Манафортом

Trident Trust співпрацював з Ахметовим щонайменше до 2018 року, попри багато інформації про його зв'язок із Полом Манафортом, який тоді був під слідством Департамент юстиції США через ухиляння від сплати податків та відмивання грошей.

Зі свідчень у справі Манафорта відомо, що одним із джерел прибутків політичного консультанта за час його роботи в Україні був й Ахметов. "Trident Trust не обговорює своїх клієнтів із медіа", – зазначив провайдер, коли журналісти запитали про мотиви подальшої співпраці з олігархом.

Відповідно до повідомлень ЗМІ, саме Ахметов представив Манафорта тоді ще кандидату у президенти України Віктору Януковичу. Результатом стала десятирічна співпраця та перемога Януковича на виборах президента у 2010 році.

Манафорт отримав за роботу в Україні щонайменше 60 мільйонів доларів через офшори.

Довідка. Згодом Манафорта засудили до 7,5 року позбавлення волі за ухилення від сплати податків. Однак наприкінці 2020 року Дональд Трамп помилував політтехнолога.

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