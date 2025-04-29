Про це йдеться у колонці заступника Міноборони Валерія Чуркіна, опублікованій в Інтерфакс-Україна, інформує 24 Канал.

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Уніфікація безпілотних систем

За його словами, йдеться про оптимізацію кількості типів систем однакового функціонального призначення.

"Це не про шаблонізацію чи ліквідацію конкуренції – це про стандартизацію, яка дозволяє масово виробляти найкращі зразки», – сказав Валерій Чуркін.

Він зазначив, що оптимальний варіант – десятки уніфікованих зразків дронів у певних категоріях замість сотень різних.

"Це дозволить виробляти більше кращих зразків безпілотників за нижчу ціну, швидше і якісніше навчати дронарів. У підсумку – підвищення ефективності підрозділів БпЛА", – вказав він.

В Міноборони вказали, що наразі в підрозділах використовується чимало дронів, схожих за функціоналом, але які відрізняються комплектуючими, системами управління, боєприпасами. Ці БпЛА розробляються і постачаються різними підприємствами. Тому маємо таку мультиверсійність у застосуванні технологічних рішень, компонентної бази тощо і це створює виклики.

"Ще один виклик великого різноманіття БпЛА – навчання операторів. Коли надходять нові зразки дронів, оператори змушені заново опановувати техніку, проходити допідготовку з особливостей пілотування, технічного обслуговування. Розмаїття моделей істотно ускладнює процес", – ідеться в повідомленні.

Різні компоненти, різні протоколи, відсутність єдиних стандартів – усе це знижує ефективність застосування навіть найкращих технічних рішень. Тому потрібна уніфікація,

– вказують в Міноборони.

Вказується, що цей процес може бути поетапним. Наприклад, за складовими: рами, двигуни, плати ініціації, системи управління, боєприпаси. На кожному етапі визначаються найефективніші зразки, які й закладаються в основу стандартів. Далі – масштабування.

Ми вже працюємо над створенням прозорих і зрозумілих правил, які дадуть змогу виробникам адаптуватися без втрати конкурентоспроможності,

– зазначив заступник міністра.