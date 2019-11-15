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      Ахметов просил помощника Путина разрешение на посещение Донбасса, – СМИ

      250 Читати новину українською
      Ринат Ахметов
      Ринат Ахметов / bzns.media

      В июле 2014 года помощник российского президента Владимира Путина Владислав Сурков в беседе с бывшим премьер-министром так называемой "ДНР" Александром Бородаем вспоминал человека по имени Ринат. Вероятно, речь идет о бизнесмене Ринате Ахметове. Сурков якобы встречался с ним в ресторане в 2014 году, тогда Ахметов просил разрешения у правой руки Путина по Донбассу посетить оккупированные территории

      Соответствующая запись телефонного разговора обнародовала в ютюб Международная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы рейса MH17. Разговор датирован 3 июля 2014 года.

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      Я с Ринатом встречался здесь. Он был в начале недели, мне просто коллеги звонили, просили. Я не хотел с ним встречаться. Он меня ждал 3 часа терпеливо в ресторане. Для понимания, как он очень заинтересован. Но в то же время довольно длительный и бессодержательный разговор. Он здесь встречался со своим бывшим патроном,
      – рассказывает Сурков Бородаю о своей встрече с украинским олигархом.

      Помощник Путина также говорит, что "русский патрон" Ахметова советовал тому сидеть за столом переговоров на стороне "республики".

      "Ну, естественно, ответ был понятным, что это невозможно, с его стороны. Ну и он все говорил о мире, о мире, о мире, хорошо отзывался о тебе (о Бородае. – 24 канал), очень хорошо, повторил, зачем говорил о Ходаковском и о Пургине (пророссийские боевики – 24 канал). Ну и спросил меня, можно ли ему приехать в Донецк. Я, честно говоря, сказал, что лучше этого не надо делать... У него плохие цели. Он будет расшатывать вас только ", – добавил Сурков.

      Бородай ответил, что тоже против этого.

      У Ахметова уже успели прокомментировать инцидент. Да, там отметили Ахметов считает, что мира на Донбассе можно достичь только путем переговоров.

      Мы не комментируем телефонные разговоры третьих лиц. Однако хотим подчеркнуть, что у господина Ахметова были тысячи – публичных и непубличных – встреч с политиками, бизнесменами и общественными деятелями, и на каждой такой встрече он неизменно призывал к разрешению конфликта за столом переговоров,
      – уточнила пресс-секретарь Ахметова в комментарии "Интерфакс-Украина".

      Она добавила: Ахметов продолжает вести переговоры, потому что "Донецк, Донбасс в его сердце навсегда, и счастливым он его видит только в составе единой Украины".

      Обнародованный JIT разговор между Сурковым и Бородаем:

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Война на Донбассе MH17 Ринат Ахметов
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