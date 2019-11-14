"Насилуют и убивают": по делу MH17 обнародовали разговор боевиков

Объединенная следственная группа по расследованию причин катастрофы МН17 обнародовала новую запись, сделанную в начале июля 2014 года. Участниками этого разговора были боевик и высшее по статусу неидентифицированное лицо.

Боевик называл себя "комендантом Макеевки", видео опубликовали на сайте следственной группы JIT.

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Так, неизвестный сообщает "коменданту Макеевки", что на оккупированную территорию прибывают люди с полномочиями от Сергея Шойгу – министра обороны России. По словам неизвестного собеседника, "все местные полевые командиры будут заменены людьми из Москвы".

Полевых командиров сейчас всех пустят под нож, потому что они уже зарвались, грабят, насилуют, убивают, играют в политику,

– говорит боевик.

При этом он сказал собеседнику: "Знаешь лучше меня", на что тот ответил: "знаю". Незаконный "комендант Макеевки" не понимал, кому теперь подчиняться.

Тогда неизвестный собеседник пояснил "коменданту", что тот должен выполнять приказы главаря боевиков Александра Бородая, который тогда называл себя "премьер-министром ДНР", а также "министра обороны" Игоря Стрелкова. Оба являются гражданами России.

Мы здесь чисто воюем, у меня вообще приказ во внутренние разборки не вмешиваться. Единственное, что мне дали списки на арест некоторых уродов донецких,

– заявил неместный боевик.

Кроме того, приезжий боевик заявил, что происходит переход под единое командование с целью ведения "большой войны".

Запись разговора – много ненормативной лексики (18+):

Что такое катастрофа рейса МН-17?

17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет Boeing-777, который осуществлял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур.

В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту.

В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "БУК", которую на временно неподконтрольную территорию на Донбассе завезли из России.

Основное о катастрофе МН-17 / Инфографика 24 канала