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      "Ґвалтують і вбивають": у справі MH17 оприлюднили нову розмову бойовиків

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      У справі MH17 опублікували нову розмову бойовиків, що доводить причетність РФ
      У справі MH17 опублікували нову розмову бойовиків, що доводить причетність РФ / AP

      Об’єднана слідча група із розслідування причин катастрофи МН17 оприлюднила новий запис, зроблений на початку липня 2014 року. Учасниками цієї розмови були бойовик та вища за статусом неідентифікована особа.

      Бойовик називав себе "комендантом Макіївки", відео опублікували на сайті слідчої групи JIT

      Знайте більше: Цемах готовий свідчити у справі MH17 – бойовик назвав умову

      Так, невідома особа повідомляє "коменданту Макіївки", що на окуповану територію прибувають люди із повноваженнями від Сергія Шойгу – міністра оборони Росії. За словами невідомого співрозмовника, "усі місцеві польові командири будуть замінені людьми з Москви". 

      Польових командирів зараз всіх пустять під ніж, бо вони вже зарвались, грабують, ґвалтують, вбивають, грають в політику,
      – каже бойовик.

      При цьому він сказав співрозмовнику: "Знаєш краще за мене", на що той відповів: "знаю". Незаконний "комендант Макіївки" не розумів, кому тепер має підпорядковуватись. 

      Тоді невідомий співрозмовник пояснив "коменданту", що той має виконувати накази ватажка бойовиків Олександра Бородая, який тоді називав себе "прем’єр-міністром ДНР", а також "міністра оборони" Ігоря Стрєлкова. Обидва є громадянами Росії.

      Ми тут чисто воюємо, у мене взагалі наказ у внутрішні розбори не втручатися. Єдине, що мені дали списки на арешт деяких уродів донецьких,
      – заявив немісцевий бойовик.

      Окрім того, немісцевий бойовик заявив, що відбувається перехід під єдине командування з метою ведення "великої війни".

      Запис розмови – багато ненормативної лексики (18+):

      Що таке катастрофа рейсу МН-17?

      • 17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак Boeing-777, який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура.
      • В катастрофі загинули усі 298 людей, які перебували на борту.
      • У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "БУК", яку на тимчасово непідконтрольну територію на Донбасі завезли з Росії.


      Основне про катастрофу МН-17/ Інфографіка 24 каналу 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Проросійські бойовики Війна на Донбасі MH17
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