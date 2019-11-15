08:54
15 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ АННА СКОРОХОД РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Медвєдєв ставить пенсіонерів на коліна. Чому Ким Чен Ин дружить з Путіним
      Вєсті Кремля
      22:03, 14 листопада
      Вєсті.UA: Тимошенко винесла вирок Зеленському. Епічне повернення Онищенка
      Вєсті.UA
      20:37, 14 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ АННА СКОРОХОД РИНОК ЗЕМЛІ

      Ахметов просив у помічника Путіна дозволу на відвідини Донбасу

      1581 Читать новость на русском
      Рінат Ахметов
      Рінат Ахметов / bzns.media

      У липні 2014 року помічник російського президента Володимира Путіна Владислав Сурков у розмові з колишнім прем'єр-міністром так званої "ДНР" Олександром Бородаєм згадував людину на ім'я Рінат. Ймовірно, йдеться про бізнесмена Ріната Ахметова. Сурков начебто зустрічався з ним у ресторані в 2014 році, тоді Ахметов просив дозволу у правої руки Путіна по Донбасу відвідати окуповані території.

      Відповідний запис телефонної розмови оприлюднила в ютюб Міжнародна слідча група (JIT) із розслідування катастрофи рейсу MH17. Розмову датовано 3 липня 2014 року.

      Читайте також: "Ґвалтують і вбивають": у справі MH17 оприлюднили нову розмову бойовиків

      Я з Рінатом зустрічався тут. Він був на початку тижня, мені просто колеги телефонували, просили. Я не хотів із ним зустрічатися. Він мене чекав три години терпляче в ресторані. Для розуміння, як він дуже зацікавлений. Але водночас доволі тривала і беззмістовна розмова. Він тут зустрічався зі своїм колишнім патроном,
      – розповідає Сурков Бородаю про свою зустріч із українським олігархом.

      Помічник Путіна також каже, що "російський патрон" Ахметова радив тому сидіти за столом переговорів на боці "республіки".

      "Ну, природно, відповідь була зрозумілою, що це неможливо, із його боку. Ну і він усе говорив про мир, про мир, про мир, добре відгукувався про тебе (про Бородая. – 24 канал), дуже добре, повторив, навіщось говорив про Ходаковського і про Пургіна (проросійські бойовики – 24 канал). Ну й запитав мене, чи можна йому приїхати в Донецьк. Я, чесно кажучи, сказав, що краще цього не треба робити... У нього погані цілі. Він розхитуватиме вас тільки", – додав Сурков.

      Бородай відповів, що теж проти цього.

      В Ахметова вже встигли прокоментувати інцидент. Так, там наголосили: Ахметов вважає, що миру на Донбасі можна досягти лише шляхом переговорів.

      Ми не коментуємо телефонні розмови третіх осіб. Однак хочемо підкреслити, що у пана Ахметова були тисячі – публічних і не публічних – зустрічей з політиками, бізнесменами та громадськими діячами, і на кожній такій зустрічі він незмінно закликав до вирішення конфлікту за столом переговорів,
      – уточнила прессекретарка Ахметова в коментарі "Інтерфакс-Україна".

      Вона додала: Ахметов продовжує вести переговори, бо "Донецьк, Донбас в його серці назавжди, і щасливим він його бачить тільки в складі єдиної України".

      Оприлюднена JIT розмова між Сурковим та Бородаєм: 

       

      blog_ava
      Спалах дифтерії в Україні: все, що відомо про поширення хвороби
      сьогодні
      4106
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Рінат Ахметов MH17 Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Північний потік-2" проти української ГТС: хто виграє у газовій війні?
      сьогодні , 08:40 "Північний потік-2" проти української ГТС: хто виграє у газовій війні?
      Блог Медіа 330
      Затримання чоловіка Анни Скороход: хто такий Олексій Алякін і в чому його підозрюють
      сьогодні , 08:33 Затримання чоловіка Анни Скороход: хто такий Олексій Алякін і в чому його підозрюють
      Інна Жолобович 2631
      Україна вирвала перемогу над Естонією завдяки голу після рикошету в компенсований час: відео
      14 листопада , 20:55 Україна вирвала перемогу над Естонією завдяки голу після рикошету в компенсований час: відео
      Ігор Саджениця 13437
      Диявол у деталях: що цікавого у бюджеті-2020
      сьогодні , 07:29 Диявол у деталях: що цікавого у бюджеті-2020
      Ярослав Голобородько 1418
      Закон про землю: за і проти
      сьогодні , 07:01 Закон про землю: за і проти
      Світлана Попова 1338
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук