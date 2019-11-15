Ахметов просив у помічника Путіна дозволу на відвідини Донбасу

У липні 2014 року помічник російського президента Володимира Путіна Владислав Сурков у розмові з колишнім прем'єр-міністром так званої "ДНР" Олександром Бородаєм згадував людину на ім'я Рінат. Ймовірно, йдеться про бізнесмена Ріната Ахметова. Сурков начебто зустрічався з ним у ресторані в 2014 році, тоді Ахметов просив дозволу у правої руки Путіна по Донбасу відвідати окуповані території.

Відповідний запис телефонної розмови оприлюднила в ютюб Міжнародна слідча група (JIT) із розслідування катастрофи рейсу MH17. Розмову датовано 3 липня 2014 року.

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Я з Рінатом зустрічався тут. Він був на початку тижня, мені просто колеги телефонували, просили. Я не хотів із ним зустрічатися. Він мене чекав три години терпляче в ресторані. Для розуміння, як він дуже зацікавлений. Але водночас доволі тривала і беззмістовна розмова. Він тут зустрічався зі своїм колишнім патроном,

– розповідає Сурков Бородаю про свою зустріч із українським олігархом.

Помічник Путіна також каже, що "російський патрон" Ахметова радив тому сидіти за столом переговорів на боці "республіки".

"Ну, природно, відповідь була зрозумілою, що це неможливо, із його боку. Ну і він усе говорив про мир, про мир, про мир, добре відгукувався про тебе (про Бородая. – 24 канал), дуже добре, повторив, навіщось говорив про Ходаковського і про Пургіна (проросійські бойовики – 24 канал). Ну й запитав мене, чи можна йому приїхати в Донецьк. Я, чесно кажучи, сказав, що краще цього не треба робити... У нього погані цілі. Він розхитуватиме вас тільки", – додав Сурков.

Бородай відповів, що теж проти цього.

В Ахметова вже встигли прокоментувати інцидент. Так, там наголосили: Ахметов вважає, що миру на Донбасі можна досягти лише шляхом переговорів.

Ми не коментуємо телефонні розмови третіх осіб. Однак хочемо підкреслити, що у пана Ахметова були тисячі – публічних і не публічних – зустрічей з політиками, бізнесменами та громадськими діячами, і на кожній такій зустрічі він незмінно закликав до вирішення конфлікту за столом переговорів,

– уточнила прессекретарка Ахметова в коментарі "Інтерфакс-Україна".

Вона додала: Ахметов продовжує вести переговори, бо "Донецьк, Донбас в його серці назавжди, і щасливим він його бачить тільки в складі єдиної України".

Оприлюднена JIT розмова між Сурковим та Бородаєм: