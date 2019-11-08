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      Ахметов запускает информационный канал "Украина 24"

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      Ахметов запускает Украина 24 - дата, логотип, концепция нового канала Ахметова
      Ахметов создает новый информационный телеканал / slovoidilo.ua

      "Медиа группа Украина", которая принадлежит донецкому олигарху Ринату Ахметову, запускает информационный телеканал "Украина 24". Он начнет свое круглосуточное вещание по всей территории Украины уже в декабре 2019 года.

      Пока определяется программная политика и эфирная сетка нового телеканала, сообщает холдинг SCM.

      Интересно: Зеленский рассказал, как планирует прекратить влияние олигархов на СМИ

      "Детектор Медиа" также отмечает, что "Украина 24" будет работать на базе телеканала "Эскулап-TV". Тот в свою очередь переоформил лицензию из-за изменения логотипа и концепции вещания.

      Решение о переоформлении лицензии на своем заседании принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Согласно новой концепции, телеканал будет информационным, и около 15 часов эфирного времени в сутки будут занимать информационные программы.

      Логотип телеканала "Украина 24": смотрите фото

      канал

      українські змі, олігархи, хто контролює
      Кто контролирует украинские СМИ / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Ринат Ахметов СМИ Медиа
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