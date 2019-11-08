Ахметов запускает информационный канал "Украина 24"

"Медиа группа Украина", которая принадлежит донецкому олигарху Ринату Ахметову, запускает информационный телеканал "Украина 24". Он начнет свое круглосуточное вещание по всей территории Украины уже в декабре 2019 года.

Пока определяется программная политика и эфирная сетка нового телеканала, сообщает холдинг SCM.

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"Детектор Медиа" также отмечает, что "Украина 24" будет работать на базе телеканала "Эскулап-TV". Тот в свою очередь переоформил лицензию из-за изменения логотипа и концепции вещания.

Решение о переоформлении лицензии на своем заседании принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Согласно новой концепции, телеканал будет информационным, и около 15 часов эфирного времени в сутки будут занимать информационные программы.

Логотип телеканала "Украина 24": смотрите фото



Кто контролирует украинские СМИ / инфографика 24 канала