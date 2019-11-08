Ахметов запускає інформаційний канал "Україна 24"

"Медіа група Україна", що належить донецькому олігарху Рінату Ахметову, запускає інформаційний телеканал "Україна 24". Він розпочне своє цілодобове мовлення по всій території України вже у грудні 2019 року.

Поки визначається програмна політика та ефірна сітка нового телеканалу, повідомляє холдинг SCM.

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"Детектор Медіа" також зазначає, що "Україна 24" працюватиме на базі телеканалу "Ескулап TV". То у свою чергу переоформив ліцензію через зміну логотипу та концепції мовлення.

Рішення про переоформлення ліцензії на своєму засіданні вже ухвалила Національна рада з питань телебачення та радіомовлення. За новою концепцією, телеканал буде інформаційним, і близько 15 годин ефірного часу на добу займатимуть інформаційні програми.

Логотип телеканалу "Україна 24": дивіться фото



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