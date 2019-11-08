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      Ахметов запускає інформаційний канал "Україна 24"

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      Ахметов запускає Україна 24 - дата, логотип, концепція нового каналу
      Ахметов створює новий інформаційний телеканал / slovoidilo.ua

      "Медіа група Україна", що належить донецькому олігарху Рінату Ахметову, запускає інформаційний телеканал "Україна 24". Він розпочне своє цілодобове мовлення по всій території України вже у грудні 2019 року.

      Поки визначається програмна політика та ефірна сітка нового телеканалу, повідомляє холдинг SCM.

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      "Детектор Медіа" також зазначає, що "Україна 24" працюватиме на базі телеканалу "Ескулап TV". То у свою чергу переоформив ліцензію через зміну логотипу та концепції мовлення.

      Рішення про переоформлення ліцензії на своєму засіданні вже ухвалила Національна рада з питань телебачення та радіомовлення. За новою концепцією, телеканал буде інформаційним, і близько 15 годин ефірного часу на добу займатимуть інформаційні програми.

      Логотип телеканалу "Україна 24": дивіться фото

      канал

      українські змі, олігархи, хто контролює
      Хто контролює українські ЗМІ / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Медіа ЗМІ Рінат Ахметов
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