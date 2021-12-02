Об этом глава Офиса Президента заявил в интервью. Он подчеркнул, что всех деталей раскрыть не может.

Раньше Я действительно настолько "отбитый" и упрям, как бык, – Ермак о попадании в центр скандалов

У президента были серьезные основания для заявления, – Ермак

По словам руководителя ОП, информацию получили от международных партнеров. Данные свидетельствуют о высокой степени угрозы эскалации на Донбассе. Вторая часть касается дестабилизации в стране.

Уверен, у президента были серьезные основания для таких утверждений и эти основания глубоко изучаются правоохранительными органами. Я знаю, что они это делают, причем делают в сотрудничестве с нашими международными партнерами,

– заметил Ермак.

Ахметова пытаются втянуть в эту историю, – глава ОП

Касательно госпереворота, то глава Офиса Президента призвал не называть одного известного бизнесмена (Рината Ахметова – 24 канал) олигархом, ведь это можно будет сделать лишь тогда, когда реестр будет сформирован.

Когда президент назвал фамилию одного из крупных бизнесменов, он несколько раз подчеркнул, что, по его мнению, человека пытаются втянуть в эту историю,

– сказал Ермак.

Что касается источников, из которых стало известно о подготовке госпереворота, то Ермак по ним не уточнил. Он лишь сказал, что украинские спецслужбы получали дополнительную информацию по той, которая поступила от иностранных коллег.

К теме Ермак говорит, что Ахметова пока рано называть олигархом

Коротко о заявлении по госперевороту