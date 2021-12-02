Про це голова Офісу Президента заявив в інтерв'ю. Він наголосив, що усіх деталей розкрити не може.

Раніше Я дійсно настільки "відбитий" і впертий, як бик, – Єрмак про потрапляння у центр скандалів

Президент мав серйозні підстави для заяви, – Єрмак

За словами керівника ОП, інформацію отримали від міжнародних партнерів. Дані свідчать про високий ступінь загрози ескалації на Донбасі. Друга частина стосується дестабілізації в країні.

Упевнений, у президента були серйозні підстави для таких тверджень і ці підстави глибоко вивчаються правоохоронними органами. Я знаю, що вони це роблять, причому роблять у співпраці з нашими міжнародними партнерами,

– зауважив Єрмак.

Ахметова намагаються втягнути в цю історію, – голова ОП

Щодо держперевороту, то голова Офісу Президента закликав не називати одного відомого бізнесмена (Ріната Ахметова – 24 канал) олігархом, адже це можна буде зробити лише тоді, коли реєстр буде сформований.

Коли президент назвав прізвище одного з великих бізнесменів, він кілька разів підкреслив, що, на його думку, людину намагаються втягнути в цю історію,

– сказав Єрмак.

Щодо джерел, з яких стало відомо про підготовку держперевороту, то Єрмак щодо них не уточнив. Він лише сказав, що українські спецслужби отримували додаткову інформацію щодо тієї, яка надійшла від іноземних колег.

До теми Єрмак каже, що Ахметова поки що рано називати олігархом

Коротко про заяву щодо держперевороту