О пролетах дронов и ярких вспышках над городом писали многие российские телеграм-каналы. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Вечером прошедших суток "Слышал весь город": в Таганроге прогремели мощные взрывы

Газоперерабатывающий завод подвергся атаке БПЛА в России

Атака БПЛА на российские территории произошла ночью 3 февраля 2025 года. Сначала много сообщений о взрывах поступало из Волгограда, где целью стал, очевидно, тот же нефтеперерабатывающий завод, что и несколько дней назад.

А дальше мэр города Ахтубинск написал в своих соцсетях об опасности дронов, это в Астраханской области. Он призвал хватать с собой самое необходимое и прятаться в комнатах без окон. В то же время стало известно, что план "Ковер" ввели в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска.

Вскоре российские каналы сообщили, что дроны-камикадзе налетели на объекты ТЭК (топливно-энергетического комплекса) в Астраханской области. В частности, пострадал местный газоперерабатывающий завод – там начался пожар.

Губернатор Игорь Бабушкин впоследствии подтвердил возгорание без пострадавших, которое, как ни странно, произошло не во время падения обломков, а аж целого БПЛА. К сожалению, пока что нет достойного контента, который продемонстрировал бы нам это возгорание.

Дроны в Астраханской области: смотрите видео очевидцев

Где расположен Ахтубинск: смотрите на карте

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