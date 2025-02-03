Про прольоти дронів та яскраві спалахи над містом писали багато російських телеграм-каналів. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

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Газопереробний завод зазнав атаки БпЛА у Росії

Атака БпЛА на російські території відбувалася уночі 3 лютого 2025 року. Спершу багато повідомлень про вибухи надходило з Волгограда, де ціллю став, вочевидь, той самий нафтопереробний завод, що й кілька днів тому.

А далі мер міста Ахтубінськ написав у своїх соцмережах про небезпеку дронів, це в Астраханській області. Він закликав хапати з собою найнеобхідніше та ховатися у кімнатах без вікон. Водночас стало відомо, що план "Килим" запровадили в аеропортах Астрахані, Казані, Нижньокамська, Саратова та Ульяновська.

Невдовзі російські канали повідомили, що дрони-камікадзе налетіли на об'єкти ПЕК (паливно-енергетичного комплексу) в Астраханській області. Зокрема, постраждав місцевий газопереробний завод – там почалася пожежа.

Губернатор Ігор Бабушкін згодом підтвердив займання без постраждалих, яке, як не дивно, сталося не під час падіння уламків, а аж цілого БпЛА. На жаль, поки що немає гідного контенту, який продемонстрував би нам це займання.

Дрони в Астраханській області: дивіться відео очевидців

Де розташований Ахтубінськ: дивіться на карті

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