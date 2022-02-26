ВСУ продолжают уничтожать российские войска и брать под контроль украинские города. Наши воины взяли под контроль Ахтырку.

Об этом сообщила советница главы Сумской военной администрации Алена Бояринова.

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Ахтырка – под контролем ВСУ!

– подчеркнула она.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины указывают, что на Слобожанщине до 12 батальонных тактических групп российских оккупантов из состава первой танковой и двадцатой общевойсковой армий остановлены перед Ахтыркой и в районах Богодухова, Дергачев, Печенегов.