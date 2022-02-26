Ахтырка – под контролем ВСУ
26 февраля 2022 , 12:37Читати новину українською
ВСУ продолжают уничтожать российские войска и брать под контроль украинские города. Наши воины взяли под контроль Ахтырку.
Об этом сообщила советница главы Сумской военной администрации Алена Бояринова.
Читайте также В МВД показали разгром российской колонны между Раденским и Олешками
Ахтырка – под контролем ВСУ!
– подчеркнула она.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины указывают, что на Слобожанщине до 12 батальонных тактических групп российских оккупантов из состава первой танковой и двадцатой общевойсковой армий остановлены перед Ахтыркой и в районах Богодухова, Дергачев, Печенегов.