Авиаудар произошел 25 февраля. В Ахтырке говорят, что это только первые похороны, дальше состоятся другие.

К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий

Воинскую часть полностью разрушили

Российские оккупанты полностью разрушили воинскую часть. Погибли более 70 военных, есть жертвы и среди мирного населения.

4 марта тем временем враг держал под обстрелом Чернигов в течение нескольких часов. Россияне бьют не по военным объектам, а по гражданским и жилым домам. Несмотря на сильные авиаудары, оборона областного центра держится.

Что касается области, то оккупанты скрываются по городам и селам. Поэтому их трудно уничтожить

Первых военных похоронили в Ахтырке / Фото "Рады"

Снова будут прощаться с другими защитниками / Фото "Рады"

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!