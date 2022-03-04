Авіаудар стався 25 лютого. В Охтирці кажуть, що це лише перші похорони, далі відбудуться інші.

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Військову частину повністю зруйнували

Російські окупанти повністю зруйнували військову частину. Загинули більше ніж 70 військових, є жертви й серед мирного населення.

4 березня, тим часом, ворог тримав під обстрілом Чернігів протягом кількох годин. Росіяни б'ють не по військових об'єктах, а по цивільних та житлових будинках. Попри потужні авіаудари, оборона обласного центру тримається.

Щодо області, то окупанти переховуються по містах та селах. Через це їх важко знищити

Перших військових поховали в Охтирці / Фото "Ради"

Знову прощатимуться з іншими захисниками / Фото "Ради"

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