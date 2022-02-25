Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, ссылаясь на источники журналиста.
Кстати После обстрела детсада в Ахтырке ранены и погибли: среди них – дети
Другой раненый малыш находится в больнице. Его состояние – тяжелое.
Обстрел детсада в Ахтырке
Войска России цинично обстреляли детский сад, расположенный недалеко от воинской части.
Ранили 8 человек, среди которых – двое детей. К сожалению, погибла сторож детского сада.
Малыша сразу госпитализировали. Известно, что один ребенок получил проникающее ранение грудной клетки. Он был в операционной.
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